От Марата до Мурата: какие казахские имена вышли из моды

Какие имена были в прошлом веке, а какие появились с обретением независимости страны. Почему некоторые имена со временем потеряли популярность, рассказал агентству Kazinform демограф, социолог, администратор «Википедии» Кайыр Рысбаев.

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Арабизация

Смену популярности имен казахов в динамике можно проследить не только через традиционное шежире, но и в ревизиях Российской империи, когда записывали имена глав семей и в «Материалах по землепользованию казахов» Федора Щербина ХIХ века. Именно тогда началась третья волна исламизации казахов (первая — приход арабов в Центральную Азию в VII–VIII вв., вторая — со времен Узбек-хана, провозгласившего ислам государственной религией в Золотой орде — прим. автора) с татарскими муллами, которые начали давать арабские имена вместо исконно тюркских. Это можно увидеть в родословной Абая Кунанбаева, настоящее имя которого арабское — Ибрагим. Хотя все предки Абая носили исконно казахские имена: Құнанбай, Өскенбай, Ырғызбай, Айдос. Дети Абая также носили непривычные для казахов арабские имена. Несмотря на то, что Абаю дали арабское имя, он остался в истории под казахским именем. У Ыбырая Алтынсарина также было имя Ибрагим, но предки носили настоящие казахские имена Алтынсары, Балқожа, Жаңбыршы.

Массовое наречение детей арабскими именами продолжалось вплоть до революционных событий начала ХХ века, а с установлением Советской власти эта тенденция пошла на спад. Хотя и сохранила свои «последствия» в советское время в виде множества фамилий, состоящих из арабских имен: Ахметов, Оспанов, Омаров, Абдрахманов, Сулейменов, Ибраев, Смагулов и др.

Советская мода

В советское время арабских имен стало меньше из-за антирелигиозной политики. Также стали исчезать имена, оканчивающиеся на — бай (богач), из-за политики преследование баев.

В 1930-х годах детям стали давать такие имена как Совет, Кенес, чтобы показать лояльность власти и избежать репрессий. А во время Великой Отечественной войны у казахов стало популярным имя Амангельды.

В годы освоения целины в Казахскую ССР переехали миллионы целинников и в обиход вошли неказахские имена. Очень популярным стало имя Марат, в честь политического деятеля эпохи Великой французской революции Жана-Поля Марата. Хотя, на самом деле, Марат — это не имя деятеля, а фамилия, но казахи использовали как имя. К слову, сейчас внуки Маратов носят фамилию Марат, и фамилия вернулась «на свое место».

У женщин в 60-х годах прошлого века были популярными Клара, Роза, Света и другие интернациональные имена известных политических деятелей.

В советское время спросом пользовались и короткие имена, не религиозные и арабские, а казахизированные варианты, благозвучно и удобно звучащие на русском языке: Мурат, Канат, Арман, Кайрат, Болат и др.

Современность

С обретением независимости в моду вернулись арабские имена. Также новорожденным стали давать имена, которые часто носили бабушки: Айша, Әмина, Айгерим и тд.

Сейчас среди новорожденных популярны имена - Алихан/Әлихан и Мухаммед/Мұхаммед, а в месяц Рамадан ребенка обычно нарекают Рамазан или Ораз/Оразалы. У старшего поколения казахов-мусульман не было принято давать имя пророка Мухаммеда, так как оно считалось тяжелым именем. Поэтому они добавляли окончания или изменяли это имя: Мухамеджан, Махамедкали, Динмахаммед, Нурмухаммед, Махмуд, Махамбет и т. д. Возросшую популярность имени Пророка можно связать с исламизацией в Казахстане. Также набирают популярность имена членов семьи Пророка: Касим, Зейнеп, Фатима, Абдулла, Ибрахим, Хадиша.



Как правильно выбрать имя

Кайыр Рысбаев поделился своими советами по имянаречению для молодых семей: