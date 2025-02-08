В Минобороны хотят внести изменения в приказы о жилищных выплатах

В ведомстве намерены привести нормативные правовые акты в соответствие с нормами Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, передает Информбюро .

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Главное управление военной инфраструктуры Вооружённых сил РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан", чтобы привести нормативные правовые акты в соответствие с нормами Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденных постановлением правительства РК, и Закона РК "О государственных услугах".

Согласно пункту 12 правил вопрос признания нуждающимся в жилище передали в компетенцию районных эксплуатационных частей Министерства обороны РК. В соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления пункт 9) статьи 10 Закона РК "О государственных услугах" исключает альтернативу оказания государственной услуги напрямую через услугодателя.

Кроме того, пункт 9 статьи 27-2 Закона РК "О государственных услугах" не требует повторного обращения услугополучателя в случае допущения нарушений законодательства, создавших препятствия в реализации его прав, свобод и законных интересов. Обязанность по восстановлению нарушенного права возложена на услугодателя.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться здесь.

Документ находится на публичном обсуждении до 20 февраля.