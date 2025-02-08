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08.02.2025, 16:34

20 процентов НДС не будет? Что такое дифференцированная ставка и чего ждать казахстанцам

Новости Казахстана 0 309

В Казахстане ставка по НДС должна быть дифференцированной, заявил накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как такой механизм может выглядеть в казахстанских реалиях, объяснил экономист Алмас Чукин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как отметил эксперт, дифференцированный НДС - это разные ставки для разных секторов экономики, товаров и продуктов.

"Простой пример - сейчас у нас есть нулевая ставка для сельского хозяйства, для кого-то еще 5-10, для остальных 12 процентов. Если сейчас ставки будут меняться, то, что Президент имел в виду, надо учитывать ряд обстоятельств: первое - это социалка, потому что повышение ставок НДС вызывает рост цен. Например, на медикаменты поставить минимальную ставку, скажем, 5 процентов. Пока не могу цифры назвать, потому что никто не знает, это не решено", - сказал Алмас Чукин.

Он напомнил, что Президент не называл конкретных цифр, ведь это могут воспринять как конкретное поручение. Поэтому правительству предстоит разобраться, какой процент будет обоснованным.

Президент сказал, что первоначальная цифра завышена. Я так понимаю, что 20 процентов - не пройдет. Сколько будет - 16, 17, 19 - понятия не имею. Точно будут разные ставки для разных отраслей, для разных продуктов. Но это не значит, что их будет много. Речь идет о том, что 2-3 какие-то ключевые позиции, по ним будет. Потому что общий бардак невозможно устраивать, чтобы в экономике было 10 разных видов НДС. Это нереально. Ставок может быть и две всего, к примеру, 20 и 10 процентов, - сказал экономист.

Вопрос, по его словам, в том, скольким отраслям и секторам экономики разрешат использовать установленные ставки и "существовать под дифференцированным НДС".

Если говорить о мировом опыте, известно, что в Европе обычно школьные учебники - 0 процентов, медицинские препараты - 5 процентов, медицинские изделия - 10 процентов, - добавил Чукин.

Напомним, 7 февраля Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

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