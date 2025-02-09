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08.02.2025, 19:03

Кызылординка перевела на свой счет около 25 млн тенге, а потом вернула деньги

Новости Казахстана 0 374

В Кызылорде осуждена женщина за незаконное присвоение бюджетных средств. Она занимала должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Кызылординском городском суде №2 рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Уголовное дело состоит из 7 эпизодов.

Подсудимая, исполняя должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей, пользуясь своим служебным положением, в период с 2018 по 2024 годы незаконно перевела на свой счет бюджетные средства, использовала их в целях личной выгоды, тем самым нанесла государству ущерб в крупном размере. В результате преступных действий подсудимой государству причинен имущественный ущерб на общую сумму более 24,7 млн тенге, - рассказали в суде.

На судебном заседании женщина предъявленное обвинение признала и заявила, что раскаивается в содеянном, просила учесть имеющихся на иждивении несовершеннолетних детей и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представитель потерпевшего отметил, что она полностью погасила ущерб, других претензий нет.

Приговором суда подсудимая признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК РК, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Так как она имеет малолетних детей, с применением ч.1 ст.74 УК исполнение наказания отсрочено до пяти лет, но не ранее, чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Установлен пробационный контроль.

Согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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