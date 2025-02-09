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08.02.2025, 20:44

Пророчество не сбылось: суд обязал таролога вернуть деньги клиентке в Костанае

Новости Казахстана 0 343

Жительница Костаная столкнулась с семейными проблемами и обратилась за помощью к тарологу. Но конечный результат расстроил клиентку – девушке пришлось идти в суд с иском против эзотерика, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщает ALAU.KZ , жительница Костаная столкнулась с семейными проблемами. Ей изменял супруг. Чтобы узнать, какие повороты судьбы ждут ее дальше, она обратилась к тарологу онлайн. Свои услуги эзотерик оценил в 100 тысяч тенге. Расклад получился положительным, чему клиентка была рада. Однако, на деле все получилось иначе. Супруг все же ушел из семьи. После чего женщина потребовала деньги назад. Но, все пришлось решать уже через суд.

Согласно договоренности сторон, в случае отсутствия должного результата ответчик возращает полную сумму. Таким образом, при уведомлении ответчика о возврате уплаченной суммы, ответчик, приводя различные причины сумму не возвращал, - сообщила пресс-секретарь Костанайского облсуда Ляззат Байгожина.

В ходе судебных разбирательств, закон оказался на стороне женщины. Таролога обязали вернуть потраченные деньги и приговор уже вступил в законную силу. 

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