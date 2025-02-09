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09.02.2025, 09:10

«Как зонт»: алматинец изобрел юрту-трансформер. Видео

Новости Казахстана 0 491

Уникальные юрты-трансформеры создает алматинский ремесленник Марат Бексултанов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24KZ.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Созданные юрты удобны в быту, теплые, светлые, а собирать и разбирать их можно всего за 20 минут.

На первый взгляд, это обычная юрта: есть кереге, уык и шанырак. Однако изобретатель Марат Бексултанов оснастил ее диодным освещением, утепленными дверями и окнами, а вместо войлока внешнюю обшивку изготовил из влагоустойчивого материала. Главное преимущество — юрту можно собрать всего за 20 минут. Конструкция складывается, как зонт. На свою технологию автор уже получил патент.

Марат Бексултанов родился и вырос в России, а в 90-х переехал в Казахстан. Здесь он получил высшее образование, работал инженером связи, а затем полностью посвятил себя ремеслу. 

Он вырос в русскоязычной среде, а потом полностью окунулся в традиции предков. Это удивляет многих, и меня в том числе, - рассказал ученик и коллега М. Бексултанова Айбек Мапаев.

Главная мечта мастера — чтобы юрта использовалась не только для праздников и бизнеса, но и в повседневной жизни. В будущем он планирует усовершенствовать ее, добавив альтернативные источники энергии.

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