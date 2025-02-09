В Казахстане обновят парк санавиации

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что старые самолеты медицинской авиации заменят на новые, более современные и эффективные, сообщает Zakon.kz .

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Эти меры организуют более безопасную и доступную экстренную медпомощь для жителей удаленных уголков Казахстана.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что побывала на производственной площадке завода "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и обсудила перспективы развития медицинской авиации и обновления парка воздушных судов.

Генеральный директор Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering Себастьян Ксавье Джонатан проинформировал о возможностях предприятия по поставке новых вертолетов Н125 для оказания услуг медицинской авиации.

В рамках планируемого партнерства на условиях соглашения об инвестициях мы сможем заменить изношенную технику на новые медицинские вертолеты, - сообщила Акмарал Альназарова.

Она осмотрела турбореактивный специализированный самолет Bombardier CRJ-200, который оснащен двумя медицинскими модулями, принадлежащий авиакомпании Alaman Air. Современный борт предназначен для выполнения как межрегиональных беспосадочных рейсов по всей территории РК, так и международных полетов по транспортировке пациентов – граждан РК из зарубежных клиник.

В 2024 году по линии медицинской авиации было выполнено 2184 вылета из городов Астана и Алматы, из них 1488 вылетов – в регионы.