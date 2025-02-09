Сколько выходных дней ждет казахстанцев в марте

В этом году в марте казахстанцев ждет немало праздничных выходных. Как граждане будут отдыхать на 8 марта и Наурыз мейрамы, информирует государственный портал eGov.kz, передает NUR.KZ.
Как сообщается на портале eGov.kz, жители Казахстана отдыхают:
Кроме стандартных выходных, казахстанцев в марте ждут и несколько праздничных:
8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.
Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.
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