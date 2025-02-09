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09.02.2025, 12:09

Сколько мигрантов из РФ и Украины проживают в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 000

Аналитики предоставили отчёт об иммигрантах в Казахстане, передаёт Ulysmedia.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Подробности

Отчёт опубликовала Международная организация по миграции. В документе говорится, что более половины иммигрантов (66%) прибыли в Казахстан из Российской Федерации.

355 751 иммигрантов из Украины (9,5 %), 196 511 (7,9 %) из Узбекистана, и 72 761 (1,9 %) из Беларуси, а также есть ещё 258 489 иммигрантов из других стран (6,9%).

Иммигрантов становится больше?

Согласно данным МВД, на которые ссылаются аналитики, в течение девяти месяцев 2023 года в Казахстане находилось 10 597 719 иммигрантов.

Если рассматривать период 2018-2023 годов, то наименьшая численность иммигрантов была зафиксирована в 2020 году (1 884 085 иммигрантов) и 2021 году (2 660 725), во время пандемии COVID-19. До пандемии COVID-19, в 2019 году в Казахстане проживало 6 124 232 иммигранта, а в 2018 году их численность составляла 5 960 333.

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