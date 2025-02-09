Подозреваемого в международном мошенничестве россиянина задержали в Караганде

В Караганде задержан 20-летний гражданин России, который, как предполагается, стоял за масштабной схемой телефонного мошенничества, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

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По сведениям департамента полиции, при обыске в его арендованной квартире правоохранители обнаружили устройство sim-box с 128 слотами, усилитель сигнала и 1 857 sim-карт казахстанских операторов.

По предварительным данным, через это оборудование осуществлялись звонки по Казахстану, в Россию и Европу. Предположительно, с этих номеров могли проводиться финансовые махинации и обманы доверчивых граждан, - пяснили в ведомстве.

Сейчас IT-специалисты проверяют трафик и устанавливают личность всех причастных к преступлению. Если вина задержанного подтвердится, ему грозит до двух лет тюрьмы.