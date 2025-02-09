Сталкинг станет преступлением: что это значит для Казахстана?

Законопроект уже принят рабочей группой и будет вынесен на рассмотрение палаты мажилиса на следующей неделе. Суть предложенной инициативы — борьба с домогательствами и запугиванием, проявляющимися в формах сталкинга, который до сих пор в Казахстане не считался преступлением. Но что это означает для общества и что может ожидать тех, кто решит нарушить эти нормы? Подробнее об этом в материале inbusiness.kz .

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Что такое сталкинг и как он влияет на людей?

Сталкинг — это агрессивное преследование, включающее в себя постоянное нежелательное внимание к жертве. Чаще всего такие действия происходят в виде телефонных звонков, сообщений, навязчивых встреч и угроз. Это не только моральное давление, но и реальная угроза безопасности. Всемирная практика давно признала сталкинг одной из форм насилия, однако в Казахстане до сих пор не существовало уголовной ответственности за такие действия.

Психологически сталкинг — это форма эмоционального насилия, которая оказывает разрушительное воздействие на психоэмоциональное состояние жертвы. Люди, столкнувшиеся с преследованием, часто чувствуют себя беспомощными, испытывают страх и тревогу, что может привести к депрессии и другим психическим расстройствам.

Преступление или административный проступок

Юрист Сергей Уткин, положительно оценивает введение уголовной ответственности за сталкинг в Казахстане. По его мнению, это отражает современные реалии, в которых все больше людей сталкиваются с преследованием, зачастую причиняющим серьезный психологический вред. Особенно эта проблема актуальна для женщин, однако затронуть она может любого.

Предлагаемый законопроект предусматривает штрафы за сталкинг. Однако в будущем санкции могут быть ужесточены в зависимости от правоприменительной практики. Штрафы могут стать начальным этапом, в дальнейшем возможно введение более строгих мер. Что касается наказания, юрист считает, что штрафов может быть достаточно, однако это не исключает необходимости краткосрочного ареста в особо навязчивых и угрожающих случаях.

В целом, штраф может быть достаточным наказанием, но в ряде случаев разумно рассмотреть более строгие меры. В рамках уголовных проступков в Казахстане возможен арест до 50 суток, и, возможно, такая мера должна применяться к тем, кто ведет себя особенно навязчиво, буквально преследует жертву, но при этом формально не подпадает под статью “Угроза”, - сказал он.

Сергей Уткин добавил, что в действующем Уголовном кодексе РК угроза наказуема лишь в случаях, если она связана с риском для жизни, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества путем поджога или взрыва. Однако преследование может быть не столь очевидно опасным, но вызывать у жертвы серьезный страх: например, если человек сообщает другому, что знает, где она находится, где учатся ее дети и так далее.

Формально это не подпадает под состав преступления, но при этом может вынуждать человека менять место жительства, номера телефонов и испытывать постоянное чувство тревоги. В таких случаях, возможно, было бы оправдано введение краткосрочного ареста — например, на 40–50 суток — как меры воздействия на таких преследователей. Хотя, с другой стороны, штраф также может оказаться действенным. Здесь важно учитывать реальную эффективность наказания. Если на практике окажется, что нарушители, заплатив штраф, продолжают свои действия, то это будет свидетельствовать о необходимости ужесточения ответственности, - считает юрист.

Юрист отмечает, что отличить сталкинг от случайных или настойчивых, но добросовестных действий – одна из самых сложных задач. Он сравнивает это с разницей между настойчивостью и назойливостью в отношениях: формально границы размыты, но жертва отчетливо ощущает, когда преследование становится угрожающим.

То же самое и здесь. Например, если кто-то ежедневно заходит и просматривает ваш статус в WhatsApp — можно ли это считать преступлением? Скорее всего, нет. В таких случаях логичнее воспользоваться настройками конфиденциальности, ограничив доступ к своей информации в соцсетях, особенно если платформа позволяет видеть, кто просматривал ваш профиль, - отмечает он.

Ключевую роль в доказательстве сталкинга играют скриншоты, записи звонков, видеозаписи и любые свидетельства преследования, например, если человек следит за жертвой на машине. Важно не только зафиксировать факты, но и доказать умысел – что действия направлены на причинение вреда, а не являются простым проявлением интереса.

По мнению Сергея Уткина, введение уголовной ответственности за сталкинг действительно может снизить количество случаев преследования, поскольку даже штраф станет сдерживающим фактором. Юрист считает, что необходимо четко прописать определение сталкинга, чтобы избежать размытости формулировок и возможных злоупотреблений.

В других странах, таких как США и Великобритания, сталкинг давно признан преступлением с различными уровнями наказания, включая тюремное заключение. В некоторых странах жесткие меры привели к снижению количества таких преступлений. Но важно понимать, как это будет работать на практике в Казахстане, и кто будет решать, где грань между сталкингом и обычным общением.