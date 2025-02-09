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09.02.2025, 17:23

Легионер отказался от больших денег ради "Актобе"

Новости Казахстана 0 543

Гаитянский вингер вернулся после неудачного опыта в Кувейте, передает Offside.kz со ссылкой на тг канал "Серый Кардинал".

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Жайро Жан снова станет игроком «Актобе» после непростого этапа в своей карьере.

Сразу после окончания сезона полузащитник мог остаться в клубе, однако «Актобе» затянул с предложением нового контракта. В этот момент в переговоры вмешался тесть игрока, из-за чего финансовые запросы футболиста выросли. Параллельно произошла смена агента: у того, кто привёл Жана в «Актобе», закончилась авторизация. В результате игрок подписал контракт с клубом из Кувейта.

Однако Жану с первых дней было некомфортно в новой команде, несмотря на хорошие финансовые условия. Ограничения, связанные с религиозными нормами, и неблагоприятный микроклимат внутри клуба сыграли свою роль. Вингер начал искать пути ухода и решил вернуться в Казахстан.

Жан возобновил сотрудничество со своим прежним агентом и вышел на связь с «Актобе». Главный тренер, хорошо знающий возможности футболиста, дал добро на его возвращение.

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