16-летняя школьница родила от отчима в Таразе

В Таразе 16-летняя школьница родила ребенка. Сотрудники областного перинатального центра, куда поступила роженица, сообщили об инциденте в полицию, передает Tengrinews.kz .

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Правоохранительные органы начали расследование, в ходе которого подозрение пало на отчима девушки. Мужчина отрицал свою причастность, однако два независимых ДНК-теста, проведенные в разных лабораториях, подтвердили, что он является отцом ребенка.