16-летняя школьница родила от отчима в Таразе

В Таразе 16-летняя школьница родила ребенка. Сотрудники областного перинатального центра, куда поступила роженица, сообщили об инциденте в полицию, передает Tengrinews.kz.
Правоохранительные органы начали расследование, в ходе которого подозрение пало на отчима девушки. Мужчина отрицал свою причастность, однако два независимых ДНК-теста, проведенные в разных лабораториях, подтвердили, что он является отцом ребенка.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 54-летний отчим девушки, подозреваемый в совершении преступного деяния. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3-1 статьи 120 УК "Изнасилование несовершеннолетней". Назначен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. С санкции следственного суда подозреваемый находится под стражей, - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
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