Ест еду клиентов перед отдачей заказа: поведение курьера разозлило Казнет (Видео)

В Сети появилось видео, где курьер делится лайфхаком, как пообедать за счет клиента. Ролик собрал негативные отзывы от пользователей, передает ИА «NewTimes.kz».
Видео завирусилось в соцсетях и откликнулось негативной реакцией у пользователей Сети. На кадрах курьер показал, как можно пообедать, съедая верхушки заказанной еды. После этого, он отдал заказ клиенту. Многие в комментариях предположили что это шутка, но все же с негативом отнеслись к таким демонстрациям.
В каждой шутке есть доля шутки, а остальное все правда», «Ну у него пранк. А что остальным мешает так делать?», « Я надеюсь это был прикол», «Уровень культуры в нашей стране. Если это даже прикол, очень печально, не знаю даже, где смеяться нужно, - поделились мнением пользователи.
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