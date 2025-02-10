Ест еду клиентов перед отдачей заказа: поведение курьера разозлило Казнет (Видео)

Иллюстративное фото: Pixabay

Видео завирусилось в соцсетях и откликнулось негативной реакцией у пользователей Сети. На кадрах курьер показал, как можно пообедать, съедая верхушки заказанной еды. После этого, он отдал заказ клиенту. Многие в комментариях предположили что это шутка, но все же с негативом отнеслись к таким демонстрациям.