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09.02.2025, 21:17

Отец отдал свою почку сыну в Шымкенте

Новости Казахстана 0 565

23-летний Мейиржан Маден боролся с болезнью почек с 2018 года. Медикаментозное лечение в Астане и Алматы не принесло ожидаемого результата. В последние месяцы он оказался полностью зависимым от гемодиализа. Шанс на вторую жизнь ему подарил родной отец, решивший стать донором, передает Liter.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Конечно, переживал, но теперь мы в порядке. Сын говорит, что чувствует себя лучше, и я этому очень рад. У меня четверо детей, дома я занимаюсь сельским хозяйством, - рассказал донор почки Нурлыбай Мусабеков

Успешная трансплантация подарила мужчине возможность вернуться к нормальной жизни.

Слава Богу, я больше не завишу от диализа. Мне пересадили почку и теперь, я чувствую себя полноценным человеком. Огромное спасибо моему отцу за то, что он подарил мне вторую жизнь. Также благодарю врачей за профессионализм и заботу, - поделился реципиент почки Мейиржан Маден.

Операция длилась 4,5 часа и стала 230 трансплантацией почки, проведенной в Шымкенте.

Стоит отметить, что нехватка доноров остается глобальной проблемой. Наиболее часто органы пересаживаются от родственников с высокой степенью генетической совместимости. В остальных случаях пациенты надеются на посмертное донорство, которое в Казахстане развивается медленно. Многие люди годами ждут в листе ожидания, а некоторые так и не получают шанс на спасение.

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