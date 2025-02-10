18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.02.2025, 07:45

Жители Атырау обеспокоены досмотром подростков на улице

Новости Казахстана 0 524

Жители Атрыау обеспокоены проверками подростков на улице. Детей останавливают полицейские и досматривают их личные вещи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Жительница города рассказала в соцсетях, что 1 февраля ее 15-летний сын вместе с двумя друзьями был остановлен сотрудником правоохранительных органов для осмотра личных вещей.

"Ребята прогуливались на аллее в районе стройконторы. К ним подошел мужчина, показал удостоверение полицейского и настоял на проверке содержимого рюкзака и карманов. Когда сын спросил, зачем он это делает, полицейский ответил, что ищет запрещенные препараты", — поделилась горожанка.

К посту жительницы Атырау появилось несколько комментариев с аналогичными описаниями ситуации. Родители также сообщили, что их детей останавливают в людных местах и проверяют сумки.

"Насколько это законно? Дети несовершеннолетние, может, все-таки, если сотрудники хотят что-то проверить, им стоит вызывать законных представителей?" — предложили обеспокоенные родители.

В департаменте полиции ответили на запрос издания, что на сегодняшний день жалоб от граждан по этому поводу не поступало.

"Целенаправленных проверок на выявление запрещенных предметов у несовершеннолетних в январе не проводилось. При обнаружении фактов незаконных действий в отношении детей любой гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы для защиты прав несовершеннолетних и проведения оперативных мероприятий по выявлению правонарушений", — сообщили в полиции.

Кто же ходит по улицам города со служебным удостоверением и проверяет карманы подростков в Атырау? Этот вопрос остается открытым.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...