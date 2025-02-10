Мужчина заставил полицейских оформить протокол на их коллег в Уральске (ВИДЕО)

В Уральске автолюбитель заставил полицейских оформить протокол на других полицейских, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “ Уральская неделя ”.

Фотоколлаж: Liter.kz

По словам автора ролика, полицейские остановили его машину и решили оформить штраф за скол на лобовом стекле.

Водитель заметил, что на лобовом стекле патрульной машины, которая остановила его, также имеется скол. Автолюбитель вызвал полицию прямо на трассу. В итоге на обочине оказались сразу три автомобиля: гражданское авто, полицейская машина, чей экипаж оформлял штраф на водителя гражданского авто и еще одна полицейская машина, которая оформляла нарушение своих коллег.