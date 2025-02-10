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10.02.2025, 08:37

Валютные операции нерезидентов берут под контроль после девальвации

Новости Казахстана 0 6 179

Национальный Банк Казахстана намерен ужесточить контроль за валютными операциями нерезидентов, в частности, при покупке иностранной валюты на сумму свыше 50 тысяч долларов в день. Эти меры направлены на борьбу со спекулятивными операциями, заявили inbusiness.kz в главном банке страны. Ожидается, что банки второго уровня получат право отклонять операции, если иностранцы не смогут доказать законность происхождения денег.

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

В начале января Нацбанк заявил о планах изменить правила валютных операций для иностранных граждан. В первую очередь внимание будет уделяться конверсионным операциям, если источник тенговой ликвидности не связан с экономически обоснованными доходами. Другими словами, если нерезидент покупает доллары за тенге, происхождение которых не подтверждено законной деятельностью, такая операция может быть признана подозрительной. 

"Данные изменения направлены на недопущение спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов", – пояснили в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что казахстанские банки обязаны тщательно проверять конверсионные сделки всех нерезидентов. И если они покажутся подозрительными, то в рамках мониторинга банки имеют право запрашивать у клиентов документы, подтверждающие происхождение средств. Если такие документы не предоставлены, банк вправе отказать в проведении операции

Сколько денег держат иностранцы в банках Казахстана

Депозиты как казахстанцев, так и иностранцев ежегодно растут. По последним данным, нерезиденты хранят в казахстанских банках 2,1 трлн тенге. Однако если казахстанцы преимущественно хранят свои вклады в тенге, то иностранцы занимают противоположную позицию. По данным регулятора, долларизация вкладов нерезидентов составляет 72,8% из 2,1 трлн тенге или свыше 1,5 трлн тенге (около 3 млрд долларов). На тенге приходится оставшиеся 27,2% денег на их счетах.

Структура депозитов нерезидентов в БВУ РК

Источник: Национальный банк Казахстана, 2025 г.

Отметим, что предлагаемые Нацбанком изменения в настоящее время проходят процедуру согласования. Если они будут приняты, то, по заверению регулятора, контроль не создаст препятствий для добросовестных иностранных инвесторов. Основная цель – предотвратить незаконные схемы и защитить экономику от спекулятивного давления. Последнее особенно важно на фоне слабого тенге.

Ранее агентство по регулированию и развития финансового рынка ограничило срок действия платежных карт, включая ранее выпущенные, до одного года. Сразу после этого несколько банков временно приостановили выпуск и выдачу карт иностранцам. Сколько из 2,1 трлн тенге временно оказались заблокированными, неизвестно. В Национальном банке заявили inbusiness.kz, что не ведут соответствующую статистику по числу замороженных счетов. Позже еще ряд банков приостановили выпуск карт для нерезидентов.

Напомним, что в стране также активно проверяют мобильные переводы казахстанцев. Однако в последнее время предлагаемые минфином критерий проверки вызывают негодование среди граждан. Депутат Азат Перуашев также раскритиковал предложения ведомства, назвав их "крайне дискомфортными" для бизнеса. 

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