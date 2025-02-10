18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.02.2025, 09:05

Знаменитого казаха убили на войне в Украине

Новости Казахстана 0 4 057

3 февраля под Волчанском погиб Тасболат Ибрашев, казах, уроженец Атырауской области. Об этом сообщил журналист Виктор Шацких, передает ИА «NewTimes.kz»

Фото: AP Photo / Darko Bandic
Фото: AP Photo / Darko Bandic

Силы обороны Украины ликвидировали российского военного Тасболата Ибрашева. Это произошло 3 февраля 2025 года в городе Волчанск, Харьковская область.

Кто такой Тасболат Ибрашев?

Тасболат Ибрашев стал известен в 2008 году во время российского вторжения в Грузию. Тогда мир облетели кадры, на которых российский пулеметчик в одиночку преграждает путь грузинской военной колонне. Долгое время считалось, что на фото запечатлен Бато Дашидоржиев из Бурятии. Однако позже выяснилось, что на снимке  был вовсе не бурят, а уроженец Казахстана Тасболат Ибрашев.

Ибрашев родился в 1984 году в Казахстане, а в 1986 году переехал с матерью в Россию. В 2008 году он служил в армии на Северном Кавказе, а после завершения контракта в 2010 году вернулся в Астрахань.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
"во время российского вторжения в Грузию" - статью в ЦИПСО сочиняли?
10.02.2025, 04:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...