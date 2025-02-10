Знаменитого казаха убили на войне в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали российского военного Тасболата Ибрашева. Это произошло 3 февраля 2025 года в городе Волчанск, Харьковская область.

Кто такой Тасболат Ибрашев?

Тасболат Ибрашев стал известен в 2008 году во время российского вторжения в Грузию. Тогда мир облетели кадры, на которых российский пулеметчик в одиночку преграждает путь грузинской военной колонне. Долгое время считалось, что на фото запечатлен Бато Дашидоржиев из Бурятии. Однако позже выяснилось, что на снимке был вовсе не бурят, а уроженец Казахстана Тасболат Ибрашев.

Ибрашев родился в 1984 году в Казахстане, а в 1986 году переехал с матерью в Россию. В 2008 году он служил в армии на Северном Кавказе, а после завершения контракта в 2010 году вернулся в Астрахань.