Высокопоставленного полицейского арестовали на юге Казахстана

Сообщается, что прокуратурой начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.

"Укрытие осуществлялось путем нерегистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающемся кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района. В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по пункту 2 части 3 статьи 433 УК ("Укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемый сотрудник полиции задержан в порядке статьи 128-131 УПК, и в отношении него судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.