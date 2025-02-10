Арал оживает: Казахстан направляет рекордные объемы воды в море

Северное Аральское море продолжает возрождаться: объем воды растет, популяция рыбы восстанавливается, а на высохших территориях появляются миллионы новых деревьев. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в ведомстве, Казахстан активизирует усилия по спасению экосистемы, направляя в море рекордные объемы воды и масштабируя работы по озеленению.

"1 миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море с октября 2024-го по январь этого года. Это на 100 миллионов кубометров больше объема, запланированного ранее. Благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии, к концу марта 2025 года в Северный Арал направят в общей сложности 1,6 миллиарда кубометров воды. На сегодняшний день общий объем воды в Северном Аральском море – 22,1 миллиарда кубометров. На начало 2022 года он составлял 18,9 миллиарда кубометров. Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, увеличение объема и площади Северного Аральского моря позволило снизить минерализацию воды и восстановить популяцию 22-х видов рыб. Ежегодный объем рыболовства достиг 8 тысяч тонн.

"Продолжает увеличиваться площадь Северного Аральского моря. На сегодняшний день она составляет 3065 квадратных километров. Это на 111 квадратных километров больше, чем в начале 2022 года. На стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья". На сегодня завершены работы по реконструкции дамб на двух участках между озером Карашалан и рекой Сырдарья, строительство защитной дамбы "Тауир", реконструкция канала "Карашалан-1". До конца года планируется завершить реконструкцию Кокаральской плотины, отделяющей Северный Арал от Большого Аральского моря. Реализация проекта поспособствуют сохранению Северного Арала и снижению солености воды", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как сообщается, применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 миллионов кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море.

Было выровнено 55 тысяч гектаров рисовых полей, что привело к увеличению средней урожайности с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.

"Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий увеличено субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50 процентов до 80 процентов. При использовании водосберегающих систем размер субсидий на поливную воду увеличен до 85 процентов в зависимости от тарифа", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, для рекультивации территорий в бассейне Аральского моря продолжаются работы по озеленению. На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 миллиона саженцев.

"С 2021 по 2024 годы произведена посадка семян и саженцев на площади 475 тысяч гектара. В этом году аналогичные работы планируется провести на 428 тысячах гектара. Благодаря этому, к концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 миллиона гектара. Стоит отметить, что 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев был избран Президентом МФСА до конца 2026 года. Был утвержден План работы Исполкома МФСА на время председательства Казахстана в 2024-2026 годы. Документ охватывает около 40 мероприятий по 10 разным направлениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что реализация поручений Президента позволит обеспечить работой около 2000 тысяч человек. Увеличение объема и площади Северного Аральского моря снизит минерализацию воды, что поможет сохранить его биологическое разнообразие и поспособствует развитию рыбного хозяйства Кызылординской области.