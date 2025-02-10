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10.02.2025, 10:09

Конституционный суд Казахстана признал права отцов на норму о декрете

Новости Казахстана 0 405

Конституционный суд признал норму о зачете в трудовом стаже времени ухода за малолетними детьми неработающими отцами, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Основанием для проверки стал случай казахстанца, который после рождения сына уволился с работы для ухода за ним по медицинским показаниям. Однако при исчислении трудового стажа для пенсионных выплат этот период ему не зачли, поскольку соответствующая норма Социального кодекса (подпункт 8) пункта 1 статьи 208) распространялась только на неработающих матерей.

Изучив дело, в суде отметили, что согласно Конституции брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

"Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии и социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям. Уход за малолетним ребенком требует особой заботы и защиты со стороны родителей. В этот период жизни ребенка в силу объективных обстоятельств любой из них может быть ограничен в реализации своего права на труд в связи с осуществлением фактического ухода за своим ребенком", - говорится в сообщении.

Указывается, что обстоятельства, связанные с исполнением родительских обязанностей, должны учитываться при формировании компенсаторных механизмов в государственной политике социальной защиты, где приоритетами являются равноправие и недопустимость ограничения прав граждан в этой сфере.

"Конституционный суд признал соответствующим Конституции подпункт 8) пункта 1 статьи 208 Кодекса в следующем истолковании: неработающему родителю при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается время осуществления непосредственного ухода за малолетними детьми", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее казахстанец пожаловался в Конституционный суд на норму о зачете в трудовом стаже времени ухода за малолетними детьми. Он заявил, что норма, согласно которой при исчислении трудового стажа время ухода за малолетними детьми учитывается только для неработающей матери, противоречит статьям 14 и 27 Конституции, гарантирующим принцип недискриминации, а также равную защиту материнства, отцовства и детства.

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