От 741 тысяч тенге: кому из казахстанцев предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 10 февраля 2025 года, предоставили информацию об активности на Электронной бирже труда (ЭБТ), сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По их данным, в январе текущего года активность работодателей и соискателей на ЭБТ проявлялась по-разному: если количество вакансий в сравнении с декабрем 2024-го сократилось на 5,2%, составив 98,9 тыс. единиц, то количество резюме увеличилось в 2,5 раза – до 191,9 тыс. единиц.

Наибольшую среднюю заработную плату работодатели предлагали:

соискателям на должность начальника участка в добывающей промышленности (от 741 тыс. тенге);

инженера в авиации (~693 тыс. тенге);

главного строителя (~605 тыс. тенге).

Наиболее ожидаемые высокие заработные платы указали в резюме соискатели, претендующие на должность:

заместителя начальника отдела в добывающей промышленности (в среднем 1,1 млн тенге);

пилота (~1,1 млн тенге);

руководителя отдела учета материально-производственных ценностей (~1 млн тенге).

"Таким образом, в январе на ЭБТ наблюдался значительный рост количества резюме на фоне уменьшения вакантных мест. Вероятно, это связано с тем, что в начале года работодатели еще не активизировали процесс найма, тогда как многие соискатели, напротив, начинают искать новую работу с января. Несмотря на профицит резюме по многим профессиям, на некоторые должности имелся дефицит кадров".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что больше всего вакансий разместили предприятия:

образования (36,8 тыс.);

прочих видов услуг (11,5 тыс.);

здравоохранения (11,1 тыс.)

При этом в январе резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры – работодатели разместили на 16 тыс. вакансий больше (+70%), чем в декабре. Спрос на труд неквалифицированных рабочих уменьшился более чем в два раза – с 45,7 тыс. до 18,8 тыс. вакансий.

Вместе с тем, как отметили в Минтруда, со стороны предложения рост числа резюме демонстрируют все группы квалификаций, а неквалифицированные рабочие разместили на 60,4 тыс. резюме больше (+338%), чем в декабре.

"Положительное сальдо вакансий в сравнении с декабрем отмечается в 11 регионах. Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в Шымкенте (на 2,6 тыс. вакансий, или +86%), Акмолинской (на 1,5 тыс., или +50%) и Западно-Казахстанской (на 1,5 тыс., или +46%) областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской (на 11,2 тыс. вакансий, или -63%), Актюбинской (-2,3 тыс., или -36%) и Жамбылской (-1,7 тыс., или -30%) областях".Пресс-служба МТСЗН РК

В результате январского всплеска предложений на рынке труда практически во всех регионах страны сформировался профицит резюме. Наиболее заметным он оказался в:

Туркестанской области (6,5 тыс. вакансий и 25 тыс. резюме);

Кызылординской области (2,3 тыс. вакансий и 14,3 тыс. резюме);

Жамбылской области (4 тыс. вакансий и 10,3 тыс. резюме);

Мангистауской области (3,4 тыс. вакансий и 12,7 тыс. резюме).

Среди квалифицированных работников наиболее востребованными оказались

воспитатели (2,1 тыс. вакансий);

водители автомобиля и учителя математики (по 1,9 тыс. вакансий).

Возрос спрос на такие профессии, как:

социальный работник (+1,1 тыс. вакансий);

социальный педагог в образовании (+625 вакансий).