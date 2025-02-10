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10.02.2025, 11:28

Нефтегазовые компании оштрафовали на миллиарды тенге

Новости Казахстана 0 406

Крупные нефтегазовые компании оштрафованы более чем на 45 млрд тенге. В министерстве экологии и природных ресурсов рассказали LS подробности. 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно информации, предоставленной ведомством в ответ на запрос LS, суды рассматривают несколько споров в отношении компаний. 

Например, "Мангистаумунайгаз" (ММГ) оштрафован на 32,2 млрд тенге за ряд нарушений. Это сверхнормативные эмиссии и сбросы без соответствующего экологического разрешения. Также компания уличена в накоплении отходов без установленных лимитов и их складировании вне специально установленных мест накопления. 

В ответ на административное наказание ММГ обратился в суд первой инстанции, но получил отказ в удовлетворении жалобы. На данный момент дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции.

Кроме того, на 13 млрд тенге оштрафован "Каспий Нефть". У компании отсутствовало экологическое разрешение на накопление отходов. Первая и апелляционная инстанции отказались удовлетворять жалобу производителя и отменять постановление. 

Помимо этого, уполномоченный орган в области окружаюшей среды вынес предписания об устранении выявленных нарушений в отношении ряда компаний. Это "СНПС-Актобемунайгаз", "КМК Мунай", "Казахойл Актобе", "Фирма Ада Ойл" и "Урихтау Оперейтинг". Заведены дела об административных правонарушениях. Но процесс приостановлен в связи с тем, что представители компаний направили жалобы в суды.

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