За что чаще всего штрафуют казахстанцев

За последний год казахстанцы заплатили штрафов на рекордную сумму – 304 млрд тенге. Больше всего пришлось платить водителям. За какие еще нарушения наказывали граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

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139,46 млрд тенге) между тем пришлась на граждан, За прошедший 2024 год в стране привлекли к ответственности за разные нарушения более 14,7 млн раз. А общая сумма наложенных штрафов достигла 304 млрд тенге. Ее значительная часть () между тем пришлась на граждан, которые нарушили правила дорожного движения.

Как отмечает портал Finprom, чаще всего штрафовали водителей, которые превышают скоростной режим. В 2024 году им было выписано почти 5,9 млн штрафов на 76,4 млрд тенге.

Следом идут нарушения разметки и игнорирование дорожных знаков – почти 2,9 млн штрафов на 18,1 млрд тенге. На третьем месте оказались нарушения правил остановки и стоянки – 455,4 тыс. штрафов на 3,6 млрд тенге.

Также водителей наказывали за нарушение правил эксплуатации транспортных средств (414,4 тыс. нарушений на 6,1 млрд тенге) и требований по перевозке пассажиров, пользованию ремней безопасности или езде без мотошлема (352,8 тыс. штрафов на 4,2 млрд тенге).

Еще 291,4 тыс. дел было зарегистрировано за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика – общая сумма штрафов достигла 6 млрд тенге.

К слову, еще 443 тыс. штрафов на 2,8 млрд тенге получили не автомобилисты, а пешеходы и другие участники дорожного движения, например, самокатчики.

За что еще наказывали в Казахстане

Отметим, что наказывали в Казахстане не только водителей и невнимательных пешеходов. Остальные 164,8 млрд тенге пришлись на другие административные правонарушения.

Так, например, в 2024 году было зарегистрировано 500,4 тыс. нарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность, то есть нарушение тишины, распитие алкоголя в общественных местах или выброс мусора в неположенном месте. За такие нарушения жители страны заплатили штрафов на 10 млрд тенге.

Еще 172,3 тыс. штрафов на сумму 8,4 млрд тенге было наложено за правонарушения в области торговли и финансов, а 43,6 тыс. на 3,5 млрд тенге – за нарушение в сфере налогообложения.

За нарушения, которые посягают на установленный порядок управления, то есть за проживание в Казахстане без регистрации или без документов, а также за нарушение порядка режима государственной границы, было выписано 151,4 тыс. штрафов на 5,5 млрд тенге.

Интересно, что еще около 33,8% штрафов было выписано за нарушения в сфере экологии. Сюда, к слову, также попадают штрафы за эксплуатацию автомобилей, которые сильно загрязняют окружающую среду. В целом по таким статьям было наложено штрафов на 80,9 млрд тенге.

Отметим, что крайне редко в Казахстане штрафуют за правонарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье населения. В 2024 году было зарегистрировано всего 30 дел, но общая сумма штрафов достигла 7,1 млрд тенге.

При этом, помимо штрафов, виновных в совершении административного правонарушения могут также обязать возместить причиненный государству ущерб. В 2024 году сумма такого ущерба составила 876 млрд тенге, что почти в три раза больше суммы штрафов. Правда, взыскали только 1,8 млрд тенге, то есть лишь около 0,2%.

Важно подчеркнуть, что размеры штрафов могут быть весьма значительными. Однако у жителей Казахстана в некоторых случаях есть шанс получить "скидку", то есть оплатить лишь 50% штрафа, если они это сделают в течение семи дней после его получения.