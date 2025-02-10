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10.02.2025, 12:38

Конфискованный элитный гостевой дом Карима Масимова выставили на торги в Астане

Новости Казахстана 0 633

Астана. 10 февраля. КазТАГ – Конфискованный элитный гостевой дом бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова выставили на торги в Астане, передает корреспондент агентства.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» объявляет о проведении электронных торгов, которые состоятся 25 февраля 2025 года в 10.00 на веб-платформе E-Qazyna. В рамках аукциона на продажу выставлен жилой дом с цокольным этажом, расположенный в городе Астана, район Нұра, микрорайон Караоткель, улица Ерейментау, ст-е 1. Объект реализуется на прозрачных и конкурентных условиях, обеспечивающих равный доступ для всех участников торгов», - сообщает в понедельник «Компания по управлению возвращенными активами».

Стартовая цена дома Т1 883 338 958, гарантийный взнос – Т117 960 000.

Аукцион планируют провести на повышение цены.

К объявлению прикреплена ссылка на лот с фотографиями, на которых изображено здание, которое в марте 2022 года силовики Казахстана назвали «элитным гостевым домом» в списке имущества Масимова.

Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась – экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

10 июня 2024 года стало известно, что Масимов просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помиловании.

14 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи, комментируя ситуацию с обращением Масимова о помиловании, предложил тому дать показания на экс-президента Нурсултана Назарбаева.

28 июня стало известно, что Токаеву рекомендовали отказать Масимову в помиловании.

23 июля 2024 года КазТАГ сообщил, что Токаев отказался помиловать Масимова.

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