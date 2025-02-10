Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

Не нужно делать скоропалительных выводов о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) после публикации предварительного отчета о ходе расследования. С таким призывом выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин , передает ТАСС .

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

«Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов», — заявил дипломат. Он отметил, что расследованием занимаются эксперты из Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.

5 февраля был опубликован предварительный отчет о катастрофе AZAL 25 декабря 2024 года возле казахстанского города Актау. В документе из 53 страниц показали фото посторонних объектов на разбившемся борту.

В декабре, через несколько дней после катастрофы президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL получил повреждения вследствие обстрела с земли. Он подчеркнул, что самолет сбили намеренно. В январе он заявил, что катастрофу можно было избежать.