Таксист оказался в суде после общения с казахстанкой в WhatsApp

В Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста, но конфликт закончился примирением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд .

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Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.2 ст.131 УК (Оскорбление, совершенное с использованием сетей телекоммуникаций) рассмотрел Жуалынский районный суд.

Выяснилось, что в декабре 2024 года потерпевшая по прибытии в пункт назначения оплатила таксисту проезд через банковское приложение.

"Неудовлетворенный суммой проезда таксист через некоторое время начал отправлять потерпевшей содержащие нецензурные слова сообщения посредством приложения WhatsApp", - установил суд.

Указывая на то, что своими сообщениями он оскорбил ее честь и достоинство в неприличной форме, потерпевшая обратилась в суд с частным обвинением.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации он просил суд прекратить производство по делу.

Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда производство по делу прекращено в связи с отказом частного обвинителя от обвинения. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.