18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.02.2025, 14:21

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают казахстанцы

Новости Казахстана 0 598

Бюро национальной статистики подсчитало среднюю и медианную зарплаты в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Согласно данным бюро, в IV квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане составила 308 717 тенге, а средняя – 434 982 тенге. Отметим, что в III квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане составила 269 378 тенге, а средняя - 390 328 тенге.

По сравнению с IV кварталом 2023 года зарплаты выросли на 10,5 процента, с учетом инфляции – на 1,8 процента.

Рост средней зарплаты объясняется увеличением фонда оплаты труда, годовыми бонусами и праздничными премиями.

Самый высокий рост зарплат за год зафиксирован в следующих отраслях:

  • Информация и связь – +32,8 процента;
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – +22,7 процента;
  • Операции с недвижимостью – +20,3 процента.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в:

  • Алматы и Шымкенте рост на 13,6 процента,
  • Карагандинской области - на 13,2 процента,
  • Северо-Казахстанской области – на 12,9 процента,
  • Актюбинской области – на 12,6 процента.

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая - больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...