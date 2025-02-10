Стало известно, сколько в среднем зарабатывают казахстанцы

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Согласно данным бюро, в IV квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане составила 308 717 тенге, а средняя – 434 982 тенге. Отметим, что в III квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане составила 269 378 тенге, а средняя - 390 328 тенге.

По сравнению с IV кварталом 2023 года зарплаты выросли на 10,5 процента, с учетом инфляции – на 1,8 процента.

Рост средней зарплаты объясняется увеличением фонда оплаты труда, годовыми бонусами и праздничными премиями.

Самый высокий рост зарплат за год зафиксирован в следующих отраслях:

Информация и связь – +32,8 процента;

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – +22,7 процента;

Операции с недвижимостью – +20,3 процента.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в:

Алматы и Шымкенте рост на 13,6 процента,

Карагандинской области - на 13,2 процента,

Северо-Казахстанской области – на 12,9 процента,

Актюбинской области – на 12,6 процента.

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая - больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.