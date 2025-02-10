“Возвращаемся к наличке“. Озвучено решение по мобильным переводам после заявления депутата

В правительстве Казахстана ответили на предложение депутатов установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу при контроле мобильных переводов. Ранее, озвучивая этот запрос, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи, передает Tengrinews.kz .

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По информации Перуашева, уже на этапе обсуждения этого нововведения (контроль мобильных переводов - прим.) в первом квартале 2024 года Нацбанк сообщал о падении мобильных платежей на 30 процентов "и сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи".

"Понимая обязанность бизнеса уплачивать налоги, в то же время фракция "Акжол" считает необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, – от 3-5 тысяч тенге и более", - говорится в запросе на имя вице-премьера Серика Жумангарина.

Соответствующее предложение правительство не поддержало. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос: