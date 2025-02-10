Поезда для казахстанцев станут еще дороже

В нацкомпании сообщили LS, что в сфере пассажирских перевозок тарифы будут пониматься на 7% в год в соответствии с условиями договоров на долгосрочное субсидирование расходов оператора по социально значимым маршрутам.

В КТЖ объяснили данное решение необходимостью довести стоимость ж/д услуг до уровня окупаемости.

Вместе с тем основным источником доходов оператора являются тарифы за грузовые отправления. Стоимость в секторе складывается из тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС), локомотивной тяги, грузовые и коммерческие сервисы. Они устанавливаются комитетом по регулированию естественных монополий. Помимо данных видов деятельности, на ценообразование влияют ставки за оперирование вагонами.

В КТЖ уточнили, что действующий прайс не покрывает текущие затраты и меры инвестпрограммы, направленные на надлежащее поддержание инфраструктуры. Кроме того, в тарифах не предусматриваются средства на развитие МЖС.

По информации нацкомпании, жесткое ценовое регулирование привело к сложной системе кросс-субсидирования перевозок между родами грузов, где в основном дешевыми предложениями поддерживается продукция ГМК-предприятий. При этом, так как стоимость не окупаемая, проекты ж/д отрасли являются непривлекательными для частных инвесторов.

"Мы ежегодно несем значительные убытки от грузовых перевозок. Также отсутствуют деньги для проектов по модернизации и расширению магистральной сети, предусмотренных в Концепции развития ж/д транспорта до 2029 года", – объяснили в нацкомпании.

В КТЖ озвучили данные госаудита за 2020-2023 годы, согласно которым в результате перевозок грузов ниже себестоимости убытки достигли 907 млрд тенге.

В связи с этим правительство одобрило поэтапное повышение регулируемых тарифов отрасли на 24% в год в течение 2024-2026 годов. Это делается для доведения цен до уровня рентабельности. Таким образом, будет обеспечено надлежащее состояние железнодорожной сети. Пропускная способность также вырастет.

На данный момент уровень износа магистральной сети и локомотивного парка составляет 57%. В КТЖ связывают это с хроническим недофинансированием инфраструктуры по вышеназванным причинам.

Для улучшения ситуации нацкомпания планирует отремонтировать порядка 11 км пути в рамках одноименной программы до 2029 года. Ожидается, что уровень амортизации снизится до 50% к 2030 году. В текущем году на эти цели запланировано порядка 177 млрд тенге при предоставлении регулируемых услуг отрасли.

В свою очередь в министерстве транспорта сообщили LS, что в 2024 году регулируемые тарифы на услуги ж/д транспорта уже были повышены на 24%. Дальнейшая работа в этом направлении продолжится в 2025 и 2026 годах.

При этом в прошлом году удалось отремонтировать 1,43 тыс. км. В этом году реконструкцией будут охвачены 1,48 тыс. км.