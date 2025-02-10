18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.02.2025, 16:21

«СК Фармация» закупила инсулин на 12,4 млрд тенге, но лекарства не хватает в аптеках и поликлиниках

Новости Казахстана 0 332

«СК Фармация» заявляет о закупке инсулина на 12,47 млрд тенге, но казахстанцы жалуются на его нехватку в аптеках и поликлиниках, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pexels
Фото: Pexels

«СК Фармация» отчиталась о закупке инсулина на 12,47 млрд тенге, но диабетики жалуются на дефицит. По их словам, перебои с поставками происходят каждый год — в начале и в конце. В аптеках сейчас инсулин либо отсутствует, либо продается по завышенным ценам. В достоверности этой информации мы убедились, позвонив в несколько аптек Алматы и Астаны.

По данным «СК-Фармация», в 2025 году закупили 13 видов инсулина на 12,47 млрд тенге. Среди них – 11 оригинальных препаратов, один аналог из Китая и один отечественный из Караганды. Инсулины, которые больше не выпускают, уберут из списка доступных лекарств.

В компании также пояснили, что они занимаются только закупкой и поставками инсулина в рамках госпрограмм и медстрахования, а снабжение аптек не входит в их обязанности. По состоянию на 7 февраля 2025 года в медучреждения отгружено 78% запланированного объема инсулина за февраль, остальное готово к отправке. Также в больницах есть запасы с 2024 года, сообщили в «СК-Фармация», отвечая на запрос редакции. 

Минздрав развернутый комментарий не предоставил, но в Комитете фармконтроля сообщили, что в госреестре зарегистрировано более 40 видов инсулина разных форм и дозировок.

«Пациенты с диабетом I и II типа получают инсулин бесплатно в рамках ГОБМП. Если препарат недоступен, гражданам рекомендуют обращаться в территориальные департаменты Комитета медико-фармконтроля. Продажа инсулина в аптеках считается нецелесообразной, так как пациенты должны получать его бесплатно», – сообщили в ведомстве.

Остается неясным, почему поликлиники не выдают инсулин пациентам, как утверждают сами диабетики. По их словам, такая ситуация повторяется каждый год – либо в начале, либо в конце года.

Ранее, когда мы писали о нехватке инсулина, 35-летний Али Аманов из Алматы рассказывал, что сначала получал «Лантус», но его заменили более дешевым аналогом «Басалог», который оказался хуже по качеству. Позже ему начали выдавать «Ринг-Лар», но этот препарат исчез в декабре прошлого года. Теперь он вынужден искать инсулин в аптеках, где его не всегда можно найти.

Кроме того, цена растет: одна шприц-ручка «Лантуса» стоит более 8000 тенге, а хватает ее примерно на две недели.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...