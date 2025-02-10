«СК Фармация» закупила инсулин на 12,4 млрд тенге, но лекарства не хватает в аптеках и поликлиниках

«СК Фармация» отчиталась о закупке инсулина на 12,47 млрд тенге, но диабетики жалуются на дефицит. По их словам, перебои с поставками происходят каждый год — в начале и в конце. В аптеках сейчас инсулин либо отсутствует, либо продается по завышенным ценам. В достоверности этой информации мы убедились, позвонив в несколько аптек Алматы и Астаны.

По данным «СК-Фармация», в 2025 году закупили 13 видов инсулина на 12,47 млрд тенге. Среди них – 11 оригинальных препаратов, один аналог из Китая и один отечественный из Караганды. Инсулины, которые больше не выпускают, уберут из списка доступных лекарств.

В компании также пояснили, что они занимаются только закупкой и поставками инсулина в рамках госпрограмм и медстрахования, а снабжение аптек не входит в их обязанности. По состоянию на 7 февраля 2025 года в медучреждения отгружено 78% запланированного объема инсулина за февраль, остальное готово к отправке. Также в больницах есть запасы с 2024 года, сообщили в «СК-Фармация», отвечая на запрос редакции.

Минздрав развернутый комментарий не предоставил, но в Комитете фармконтроля сообщили, что в госреестре зарегистрировано более 40 видов инсулина разных форм и дозировок.

«Пациенты с диабетом I и II типа получают инсулин бесплатно в рамках ГОБМП. Если препарат недоступен, гражданам рекомендуют обращаться в территориальные департаменты Комитета медико-фармконтроля. Продажа инсулина в аптеках считается нецелесообразной, так как пациенты должны получать его бесплатно», – сообщили в ведомстве.

Остается неясным, почему поликлиники не выдают инсулин пациентам, как утверждают сами диабетики. По их словам, такая ситуация повторяется каждый год – либо в начале, либо в конце года.

Ранее, когда мы писали о нехватке инсулина, 35-летний Али Аманов из Алматы рассказывал, что сначала получал «Лантус», но его заменили более дешевым аналогом «Басалог», который оказался хуже по качеству. Позже ему начали выдавать «Ринг-Лар», но этот препарат исчез в декабре прошлого года. Теперь он вынужден искать инсулин в аптеках, где его не всегда можно найти.

Кроме того, цена растет: одна шприц-ручка «Лантуса» стоит более 8000 тенге, а хватает ее примерно на две недели.