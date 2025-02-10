Чудовищное убийство с расчленением произошло в Атырау

Известно, что по подозрению в совершении тяжкого преступления в изолятор временного содержания водворили 35-летнего родственника убитой – 62-летней жительницы города.

"Возбуждено уголовное дело, ведется комплекс следственных мероприятий", – сообщила корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Мейирим Ердаулет.

Подробности случившегося в полиции пока не раскрывают.

Ранее Zakon.kz сообщал о том, что девушку в Алматы искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке.