Токаев подписал закон, разрешающий получение посылок третьими лицами

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Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты", – говорится в документе.

Отметим, что закон направлен на совершенствование законодательства в области почты, оказания государственных услуг, торгового мореплавания, а также на повышение информационной безопасности государства.

"Законом вносятся поправки в 2 кодекса и 7 законов Республики Казахстан. В рамках совершенствования законодательства в области почты предусматривается следующее. В связи с ежегодным спадом объема простых писем, отправляемых через почтовые ящики, исключаются положения по почтовым ящикам. При этом законом упорядочены вопросы размещения почтоматов в зданиях и в многоквартирных жилых домах. Надо отметить, что в законе нормы касательно абонентских ящиков сохраняются. Для удобства пользователей услуг операторов почты предлагается предусмотреть возможность вручения третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата посредством ПИН-кода либо считывания QR-кода", – ранее озвучил сенатор Алибек Наутиев.

По его словам, национальный оператор, то есть АО "Казпочта", наделяется правом транспортировки и хранения лекарственных средств и медицинских изделий согласно требованиям законодательства в области здравоохранения.

"Законом вводится понятие "почтовое отправление с объявленной ценностью" и уточняются условия наступления ответственности операторов почты, связанных с такими отправлениями. В целях совершенствования механизма субсидирования из перечня универсальных услуг связи исключаются услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли и почтовой карточки. Таким образом, данные услуги не будут субсидироваться в связи неактуальностью. Надо отметить, что за последние пять лет объем субсидирования универсальных услуг государством снизился с 3,4 млрд тенге до 654 млн тенге. Законом местные исполнительные органы наделяются компетенцией по оказанию мер содействия по сохранению отделений почтовой связи. "Казпочта" при принятии решения о закрытии отделений обязана информировать акиматы не менее чем за три месяца до предполагаемой даты закрытия", – дополнил Алибек Наутиев.

Он подчеркнул, что, согласно данным "Казпочты", в Казахстане функционируют 2834 почтовых отделения. Из них в сельской местности – 2054 отделения почтовой связи, при этом большинство отделений в селах являются убыточными.

"Данная норма дает возможность местным исполнительным органом принять меры по сохранению почтовой инфраструктуры при наличии возможности. Также законом в целях приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами регулирования дополняется понятие "почтовое отправление с объявленной ценностью". Кроме того, законом предусматриваются нормы по повышению информационной безопасности государства путем защиты техническим способом беспроводных каналов связи государственных органов, а также по закреплению проекта "социальный кошелек" в целях реализации и оцифрования мер государственной поддержки населения", – озвучил Алибек Наутиев.