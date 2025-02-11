Режим упрощенной декларации и розничного налога пересмотрят в Казахстане

В Казахстане собираются пересмотреть режим упрощенной декларации и розничного налога. Соответствующее предложение прозвучало сегодня на встрече с представителями бизнеса в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Казахстана.

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На встрече с бизнесменами были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тысяч МРП (2 миллиарда 359 миллионов тенге) в год.

"Ключевое изменение – реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 миллионов тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму фонда оплаты труда. Таким образом, порог в 100 миллионов тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4 процента розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50 процентов)", - говорится в публикации.

Сегодня министр финансов Казахстана Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы. В частности, было объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане.

Напомним, 7 февраля Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.