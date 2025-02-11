В Казахстане ожидается рекордный рост цен на кофе

Мировой рынок кофе столкнулся с резким ростом цен, который обусловлен сочетанием экстремальных погодных условий, нестабильностью цепочек поставок и растущим глобальным спросом, сообщает Zakon.kz.

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Биржевые котировки на зерна арабики достигли абсолютного максимума за всю историю, а цены на робусту за год почти удвоились. Согласно данным, в целом рост цен на продукт только за год составил 73,11%! Каковы же основные причины такого роста и чего ожидать кофеманам в ближайшее время?

Климатические катаклизмы и их влияние на урожай

Кофе – одна из самых уязвимых сельскохозяйственных культур, поскольку ее производство зависит от стабильных климатических условий. В 2024 году ключевые страны-производители столкнулись с серьезными погодными аномалиями.

Бразилия, крупнейший в мире экспортер арабики, пострадала от засухи, что привело к снижению урожая. По данным Volcafe, прогноз на 2025-2026 годы был сокращен до 34,4 млн мешков, что почти на 11 млн меньше сентябрьской оценки.

Вьетнам, главный поставщик робусты, испытал череду засух и проливных дождей, что привело к ухудшению качества урожая и снижению запасов на мировом рынке.

Колумбия, второй по величине поставщик кофе в США, оказалась под угрозой дополнительных 25% импортных пошлин после заявлений Дональда Трампа, что спровоцировало дальнейший рост цен.

Динамика цен и рыночные тенденции

Цены на кофе растут рекордными темпами. В феврале 2025 года цена на арабику перешагнула 4 доллара за lbs (фунт – 0,45359237 кг) – это максимум за все время торговли кофе.

Цена на робусту почти удвоилась в 2024 году из-за роста спроса на более дешевые заменители арабики.

В ближайшие месяцы аналитики ожидают, что цена кофе может достичь отметки 5 долларов за фунт. Крупные компании, такие как Nestlе и JM Smucker, уже объявили о повышении цен в 2025 году.

Последствия для Казахстана

Рост мировых цен на кофе неизбежно скажется на казахстанском рынке. В стране, где культура потребления кофе активно развивается, уже наблюдается увеличение стоимости напитков в кафе и розничных сетях. Основные риски:

повышение цен на импортируемый кофе из-за удорожания сырья;

снижение маржинальности у локальных обжарщиков и кофеен;

возможное изменение потребительских предпочтений в пользу альтернативных напитков.

В условиях нестабильности глобального рынка казахстанские ретейлеры и импортеры будут вынуждены искать новые стратегии адаптации – от долгосрочных контрактов с поставщиками до развития локального производства. Как минимум в ближайшие два года рынок останется под давлением, отмечает трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Рост стоимости кофе может повлиять на предпочтения казахстанцев. Часть потребителей начнет искать более доступные варианты, включая переход на чай или бюджетные виды кофе. В ответ на это бизнес, скорее всего, активизирует поиск новых поставщиков, что может привести к увеличению импорта кофе из азиатских стран".Ергазы Таубаев

Анализ рынка кофе в Казахстане

По данным Euromonitor International, потребление кофе в Казахстане ежегодно увеличивается примерно на 5-7%. В 2024 году объем рынка составил около 12,85 тыс. тонн, что значительно превышает показатели десятилетней давности. Казахстанцы активно переходят от растворимого кофе к натуральному, что стимулирует спрос на зерновой и молотый кофе.

Структура потребления:

растворимый кофе – 60% рынка (лидеры – Nescafе, Jacobs, Tchibo);

зерновой и молотый кофе – 35% (основные поставщики – Бразилия, Колумбия, Эфиопия, Вьетнам);

кофе в капсулах – 5% (рост в среднем на 10% в год).

Влияние мировых цен на казахстанский рынок

Резкий рост биржевых цен на кофе в 2024 году не обошел стороной Казахстан. Закупочные цены на зеленые зерна выросли на 40-60% в зависимости от сорта, что уже отразилось на розничных ценах.

В среднем чашка эспрессо в кофейнях подорожала с 600-800 тенге до 900-1200 тенге. Цена на упаковку зернового кофе (1 кг) выросла с 6-7 тыс. тенге до 9-11 тыс. тенге. Растворимый кофе подорожал на 15-20% за последний год.