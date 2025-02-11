Как можно победить коррупцию в Казахстане - мнения экспертов

Коррупция остается одной из самых сложных проблем современного общества. Ее последствия ощущаются повсюду: от экономики до доверия общества к государственным институтам. Борьба с этим явлением - это не разовая акция, а системная работа, требующая усилий не только со стороны государства, но и со стороны общества. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила на эту тему с экспертами.

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"Недавно мой знакомый без обиняков заявил: коррупция в стране процветает из-за таких, как я. Ведь я готов дать взятку гаишнику и уже не раз давал, в отличие от него - принципиального борца с этим злом. Я не стал спорить. Да, бывало, что "решал вопросы на месте". Считал ли я это правильным? Скорее, удобным. Но виноват ли я один? Мы привыкли думать, что коррупция - это только чиновники, берущие миллионы. Но разве не то же самое - "благодарность" врачу, чаевые официанту, плата учителю за оценки? Мы сами учим людей ждать вознаграждения за их работу. А потом возмущаемся, когда оно становится обязательным. Если мы действительно хотим победить коррупцию, давайте начнем с себя. Не давать "на чай", не приносить "подарки" за услугу, которая и так должна быть оказана. Тогда, возможно, что-то изменится", - таким мнением с редакцией Tengrinews.kz поделился читатель.

Действительно: создать условия, при которых коррупция станет невозможной, получится только совместными усилиями государства и общества. Каждый из нас может либо поощрять коррупцию своим молчаливым согласием, либо активно противодействовать ей, создавая условия, при которых она становится неприемлемой. Об этом заявил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

"Представьте типичную ситуацию: за большим столом собираются гости, среди которых - государственный служащий. Все знают, что его уровень жизни явно превышает его официальный доход: роскошный коттедж, дорогой автомобиль и другие атрибуты богатства красноречиво говорят сами за себя. Однако никто не высказывает недовольства или осуждения. Наоборот, его статус становится предметом восхищения, а богатство - поводом для зависти. Тем временем врачи, ежедневно спасающие жизни, или честные полицейские, охраняющие порядок, остаются в тени. Это формирует у подрастающего поколения убеждение, что уважение и статус зависят не от честности и пользы для общества, а от богатства и власти. Однако это небезнадежная ситуация. Ее можно изменить через воспитание и формирование новых общественных стандартов", - отметил официальный представитель Антикора.

И "первую скрипку" здесь играет институт семьи. Именно в семье закладываются основные моральные ориентиры. С раннего возраста родители должны объяснять детям, что главные человеческие качества - это честность, справедливость и законопослушность. Нужно воспитывать уважение к тем, кто своим трудом приносит пользу обществу, даже если их работа не приносит больших доходов, считает Данияр Бигайдаров.

"Если взрослые сами не демонстрируют двойных стандартов, не восхищаются незаконно нажитым богатством, не ищут обходные пути для решения своих проблем, то у ребенка формируется правильное понимание того, что является нормой. Здесь не менее важна и роль общества, которое создает и поддерживает социальные ориентиры. К сожалению, сегодня в общественном сознании закрепился миф о том, что честным трудом многого не добьешься. Это ложное убеждение, которое подрывает основы социальной справедливости. Если общество будет ценить и уважать тех, кто действует по закону, а не тех, кто обогащается за счет коррупции, дети будут видеть это и усваивать правильные ценности", - заявил он.

При этом Бигайдаров не отрицает, что государство также несет огромную ответственность за формирование антикоррупционного поведения.

"Президент неоднократно подчеркивал, что обеспечение законности и порядка является приоритетной задачей государственной политики. Это означает, что система должна быть прозрачной, а за коррупционными преступлениями - следовать неизбежное наказание. Только так можно создать условия, при которых люди начнут доверять законам и уважать их. Кроме того, объявив этот год Годом рабочих профессий, Глава государства обращает внимание на необходимость восстановления справедливости в общественном восприятии. Поднимая престиж честного труда, мы закладываем основы для формирования устойчивых ценностей, где уважение и признание зависят от реального вклада человека. Когда мы примем такие ценности, начнем жить по законам и уважать порядок, вопрос коррупции перестанет быть актуальным", - добавил представитель Антикора.

Готово ли общество к переменам?

Эффективная борьба с коррупцией - это не одноразовая акция, а постоянная работа, требующая участия всех граждан. Такое мнение высказала политолог Айман Жусупова. Наряду с этим она перечислила несколько проверенных инструментов, способных помочь в снижении уровня коррупции. Это совершенствование законодательства, прозрачность работы государственных структур, цифровизация госуслуг, повышение правовой грамотности населения и развитие институтов гражданского общества.

"Когда люди знают свои права, они становятся менее уязвимыми для коррупционеров. Информационные кампании и образовательные программы помогают формировать у граждан понимание того, как противостоять несправедливости", - отметила Жусупова.

Не менее важна и роль СМИ, общественных организаций и гражданских активистов, которые помогают выявлять коррупционные схемы и добиваться справедливости.

Личная ответственность каждого

Коррупция не существует в вакууме. Каждый человек, который когда-либо давал взятку, закрывал глаза на нарушения или оправдывал подобные действия, вносит вклад в распространение этой проблемы.

"Мы сами, как общество, создаем условия, при которых коррупция становится возможной. Чтобы победить ее, важно отказаться от бытовой коррупции, даже если это кажется "быстрым решением"; следовать законам и правилам в мелочах - от уплаты налогов до соблюдения дорожных правил, не жить двойными стандартами, когда декларируем одно, а поступаем иначе", - подчеркнула политолог.

Кроме того, развитие цифровых технологий, рост числа общественных инициатив и запрос на прозрачность государственного управления говорят о том, что отношение к коррупции в казахстанском обществе постепенно меняется. Все больше людей осознают, что честность и законность - это не просто красивые слова, а важные ценности, без которых невозможно построить успешное государство, добавила Айман Жусупова.

Однако есть и тревожные тенденции.