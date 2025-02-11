Казахстанцы получат дополнительные выходные

Первый месяц весны будет щедрым на выходные для казахстанцев. Tengri Life подготовили удобный календарь мартовских выходных и праздников, чтобы вы могли заранее спланировать свой отдых и поездки.
В марте казахстанцы отметят сразу два государственных праздника: Международный женский день (8 марта) и Наурыз мейрамы (21–23 марта). В связи с переносами выходных жители страны получат дополнительные дни для отдыха.
В итоге в марте 2025 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 14 дней, а при шестидневной рабочей неделе — 10 выходных дней.
Международный женский день (8 марта) выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 марта. Это позволит казахстанцам наслаждаться длинными выходными:
Наурыз – один из главных и ожидаемых праздников года. В 2025 году праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, поэтому выходные переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).
Март также порадует несколькими профессиональными и памятными датами:
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