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11.02.2025, 08:21

Казахстанцы получат дополнительные выходные

Новости Казахстана 0 9 562

Первый месяц весны будет щедрым на выходные для казахстанцев. Tengri Life подготовили удобный календарь мартовских выходных и праздников, чтобы вы могли заранее спланировать свой отдых и поездки.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В марте казахстанцы отметят сразу два государственных праздника: Международный женский день (8 марта) и Наурыз мейрамы (21–23 марта). В связи с переносами выходных жители страны получат дополнительные дни для отдыха.

В итоге в марте 2025 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 14 дней, а при шестидневной рабочей неделе — 10 выходных дней.

Как отдохнут казахстанцы на 8 Марта в 2025 году

Международный женский день (8 марта) выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 марта. Это позволит казахстанцам наслаждаться длинными выходными:

  • при пятидневной рабочей неделе – 8, 9 и 10 марта – выходные дни;
  • при шестидневной рабочей неделе – 8 и 9 марта – выходные, 10 марта – рабочий день.

Как отдохнут казахстанцы на Наурыз в 2025 году

Наурыз – один из главных и ожидаемых праздников года. В 2025 году праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, поэтому выходные переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

  • При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать с 21 по 25 марта включительно – целых пять дней подряд;
  • при шестидневной рабочей неделе: выходными станут 21, 22, 23 и 24 марта, а во вторник, 25 марта, придется вернуться на работу.

Профессиональные и другие праздники марта

Март также порадует несколькими профессиональными и памятными датами:

  • 1 марта – День благодарности. В этот день принято выражать признательность и поддерживать дух взаимоуважения среди граждан;
  • вторая суббота марта — День землеустройства, геодезии и картографии. Это праздник специалистов, которые занимаются разработкой и картографическим обеспечением территорий страны.
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