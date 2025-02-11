Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний

С 1 января 2025 года введен в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому, начиная с 2025 года, политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, Уполномоченный по правам человека, судьи, лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, и их супруги будут обязаны до 31 декабря 2025 года и после этого ежегодно опубликовывать сведения, отраженные в их декларациях о доходах и имуществе.
Для конкретизации сведений, которые подлежат обнародованию Антикор утвердил их перечень.
В перечень сведений, подлежащих опубликованию, включили:
- Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.
- Отчетный налоговый период, за который представлена декларация о доходах и имуществе.
- Информация о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно (общая сумма).
- Информация о приобретении и (или) безвозмездно полученном имуществе (в том числе денег) в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:
- вид имущества;
- страна (код страны), в которой зарегистрировано имущество;
- стоимость (цена) имущества.
- Информация об отчуждении и (или) безвозмездно переданном имуществе в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:
- вид имущества;
- страна (код страны), в которой зарегистрировано имущество;
- стоимость (цена) реализации.
- Информация о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК:
- сумма денег с указанием валюты;
- наименование банковского учреждения и страна, в которой находится банковское учреждение.
- Информация об имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица (вид и количество имущества, страна, в которой оно зарегистрировано):
- имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, цифровых активах;
- инвестиционном золоте;
- доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.
Комментарии0 комментарий(ев)