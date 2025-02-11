Переселение в Казахстане: в какие регионы едут люди и сколько денег дает им государство

В 2024 году в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переехали 8 950 человек, в том числе 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Об этом 11 февраля 2025 года рассказали в Министерстве труда и соцзащиты населения (МТСЗН). Там отметили, что всем переселившимся оказали меры государственной поддержки.

"В разрезе регионов переселено в Павлодарскую область – 3 422 человек, Северо-Казахстанскую область – 2 547 человек, Костанайскую область – 1 020 человек, Восточно-Казахстанскую область – 781 человек, Акмолинскую область – 537 человек, область Абай – 530 человек, область Улытау – 70 человек, Карагандинскую область – 43 человек", – рассказали в министерстве.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии – 1 072 человек, Узбекистана – 908 человек, КНР – 762 человек, России – 164 человек, других стран – 94 человек

Из числа прибывших 4 279 человек трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроили 2 721 человек, заняты предпринимательской деятельностью 207 человек, 25 человек получили гранты для открытия бизнеса.

Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и других.

"После включения в региональную квоту по переселению в 2023 году переехали из Мангистауской области в г. Тайынша Северо-Казахстанской области. Получили государственную поддержку на каждого члена семьи в виде материальной помощи на переезд на сумму 1 690 500 тенге, а также приобрели жилье по сертификату экономической мобильности. Мы очень рады, что решились на переезд, и что есть такая программа от государства, которая помогает переселенцам в поиске работы, оказывает первоначальную материальную помощь", – рассказал глава семьи Жанболат Сулейменов.

Жанболат и его жена при содействии Карьерного центра Тайыншинского района получили работу.

В рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275 240 тенге в 2025 году) на главу и каждого члена семьи;

ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП (от 68 980 до 117 960 тенге), в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее двух лет.