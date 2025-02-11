18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.02.2025, 09:55

Переселение в Казахстане: в какие регионы едут люди и сколько денег дает им государство

Новости Казахстана 0 3 332

В 2024 году в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переехали 8 950 человек, в том числе 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Об этом 11 февраля 2025 года рассказали в Министерстве труда и соцзащиты населения (МТСЗН). Там отметили, что всем переселившимся оказали меры государственной поддержки.

"В разрезе регионов переселено в Павлодарскую область – 3 422 человек, Северо-Казахстанскую область – 2 547 человек, Костанайскую область – 1 020 человек, Восточно-Казахстанскую область – 781 человек, Акмолинскую область – 537 человек, область Абай – 530 человек, область Улытау – 70 человек, Карагандинскую область – 43 человек", – рассказали в министерстве.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии – 1 072 человек, Узбекистана – 908 человек, КНР – 762 человек, России – 164 человек, других стран – 94 человек

Из числа прибывших 4 279 человек трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроили 2 721 человек, заняты предпринимательской деятельностью 207 человек, 25 человек получили гранты для открытия бизнеса.

Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и других.

"После включения в региональную квоту по переселению в 2023 году переехали из Мангистауской области в г. Тайынша Северо-Казахстанской области. Получили государственную поддержку на каждого члена семьи в виде материальной помощи на переезд на сумму 1 690 500 тенге, а также приобрели жилье по сертификату экономической мобильности. Мы очень рады, что решились на переезд, и что есть такая программа от государства, которая помогает переселенцам в поиске работы, оказывает первоначальную материальную помощь", – рассказал глава семьи Жанболат Сулейменов.

Жанболат и его жена при содействии Карьерного центра Тайыншинского района получили работу.

В рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

  • субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275 240 тенге в 2025 году) на главу и каждого члена семьи;
  • ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП (от 68 980 до 117 960 тенге), в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение;
  • содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
  • выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее двух лет.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...