Чужой IMEI – прощай, связь: в Казахстане заблокируют тысячи смартфонов

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Согласно приказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности теперь будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

В белый список войдут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней. В черный список попадают устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или внесенные в международный черный список GSMA.

Теперь оператор сотовой связи проводит проверку на совпадение идентификационного кода абонентского устройства и абонентского номера с уже зарегистрированными данными другого владельца, а также наличие информации в базах данных, подтверждающей законность его использования в сетях сотовой связи Республики Казахстан.

Также оператор обязан уведомлять владельцев о статусе их устройств, а в случае попадания в серый список - о необходимости подтвердить законность использования смартфона. Если верификация не пройдена в установленный срок, устройство автоматически переносится в черный список, а доступ к мобильной сети блокируется.

"Оператор базы данных идентификационных кодов в течение 3 рабочих часов с момента завершения такой проверки (в случае отрицательного результата - ред.) переносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи. Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета", - говорится в сообщении.

Дополнительно усилен контроль за регистрацией устройств после ремонта. При замене IMEI в авторизованных сервисных центрах данные должны быть подтверждены через международную базу GSMA (база данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи).

Кроме того, при ввозе физическими лицами абонентских устройств сотовой связи в Казахстан для личного пользования, без предпринимательских целей, необходимо будет предоставить сведения о пересечении государственной границы и (или) документы, подтверждающие ввоз.

Приказ вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.