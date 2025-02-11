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11.02.2025, 11:28

Новые цены на дизтопливо озвучил министр энергетики

Новости Казахстана 0 403

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил цены на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей в предстоящем сезоне, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Выступая на заседании правительства по вопросам подготовки к весенним полевым работам, Саткалиев сообщил, что ранее в течение двух лет цена удерживалась на уровне 228 тенге за литр с доставкой в регионы. Конечная цена за литр составляла 250 тенге с НДС, маржа операторов по поставкам дизтоплива составляла 22 тенге за литр.

"30 января 2025 года отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая Министерством энергетики текущая цена дизтоплива составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах. Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге за литр, что дешевле на 45 тенге за литр, или на 15 процентов ниже от розничных цен АЗС", - сообщил Саткалиев.

Министр отметил, что по мере роста цены на АЗС она "будет подниматься пропорционально". При этом дисконт 15 процентов от цены АЗС останется неизменным.

30 января министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график по поставке 401 тысячи тонн дизтоплива на весенние полевые работы в период с 1 февраля по 30 июня 2025 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Министров и правительство в отставку.
11.02.2025, 08:54
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