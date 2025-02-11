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11.02.2025, 12:22

Где прячутся ловушки для владельцев кредитных карт

Новости Казахстана 0 497

Какие риски могут быть при использовании кредитной карты и как эти финансовые потери обойти. Об этом рассказало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com/ claudiodivizia
Фото: depositphotos.com/ claudiodivizia

Какие риски существуют и как их избежать

Срок погашения задолженности

Стоит вовремя погашать задолженность. Есть такой грейс-период, когда дается возможность вернуть деньги без переплаты. Главное – погасить всю задолженность до его окончания. Обычно это 30-60 дней. Стоит узнать точную дату окончания грейс-периода и настройть автоплатеж или напоминание, чтобы не забыть о погашении. Если не внести необходимую сумму вовремя, банк начнет начислять высокие проценты, которые могут значительно увеличить долг.

Снятие наличных с кредитки

Не стоит снимать наличные деньги, так как это часто одна из самых дорогих операций по кредитной карте. Банк начислит проценты с первого дня, а также снимет комиссию. Лучше использовать кредитную карту только для безналичных расчетов, а для снятия наличных - дебетовую.

Перевод с кредитки

Не стоит переводить деньги с кредитной карты. Переводы на другие карты или счета не подпадают под грейс-период, поэтому проценты начисляются сразу. Для переводов и платежей лучше использовать дебетовую карту или другие способы оплаты, чтобы избежать дополнительных трат.

Бонусные программы

Многие банки предлагают кешбэк, скидки и бонусы за оплату кредитной картой. Стоит воспользоваться бонусными программами. Это позволит возвращать часть потраченных денег или накопить баллы. При этом перед использованием бонусной программы необходимо внимательно изучить условия начисления кешбэка, так как часто банки не дают бонусы за некоторые категории покупок.

Безопасность кредитки

Также нужно обезопасить свою кредитную карту, так как они часто становятся мишенью мошенников.

Поэтому важно соблюдать следующие правила безопасности для минимизации риска мошенничества:

  • не передавать данные карты третьим лицам;
  • использовать сложные PIN-коды и пароли;
  • подключать SMS-уведомления о транзакциях;
  • оплачивать покупки только на проверенных сайтах;
  • при утере карты немедленно блокировать ее через банк;
  • настроить лимиты на онлайн-покупки и операции.

Планирование крупных покупок

Если планируется дорогостоящая покупка, лучше совершить ее в начале расчетного периода. Это увеличит срок беспроцентного использования кредитных средств. Можно уточнить в банке, с какого числа начинается расчетный период, чтобы максимально эффективно использовать грейс-период.

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