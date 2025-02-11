Казахстанец получил 20 млн тенге на счет и пытается разобраться в ситуации

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Степногорска в прошлом году приехал в Астану на подработку и трудился вместе с друзьями. Спустя время он обнаружил, что на его банковский счет периодически поступали крупные суммы денег, о которых он не знал.

Об этом мужчина узнал только после того, как начал получать уведомления о судебных разбирательствах в гражданском порядке. Пытаясь разобраться в ситуации, он обратился в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что в прошлом году на его счет от неизвестных лиц поступило около 20 млн тенге.