Сколько казахстанцев уехали на ПМЖ в другие страны

Покинули страну в 2,3 раза меньше человек (12,7 тыс.), и их количество сокращается (-20,4%), сообщает Бюро нацстатистики.

Сальдо миграции сложилось положительным (+1,1 тыс. чел.).

По странам

Больше всего казахстанцев уехало на ПМЖ в Россию – 8,8 тыс. человек, но это на 24,8% меньше, чем в 2023 году.

Вторым по популярности направлением остается Германия – 2 тыс. человек (-12,7%).

Также казахстанцы перебирались в США – 332 человека (-26,5%), Польшу – 236 (+8,3%), Кыргызстан – 338 (+1,6 раза), Беларусь – 226 (+7,6%), Израиль – 21 (-1,8 раза).

Между тем в Казахстан переехали 12,2 тыс. человек из Узбекистана (+1,8 раза), России – 8,1 тыс. (-30,3%), Китая – 2,1 тыс. (+2,1 раза), Монголии – 1,4 тыс. (+2,2 раза), Туркменистана – 1,1 тыс. (-0,5%), Турции – 530 (+1,7 раза).

По уровню образования

Среди покинувших Казахстан людей старше 15 лет высшее образование имеют 2,9 тыс. человек (-22,8%), общее среднее – 2,8 тыс. (+7,3%), среднее профессиональное – 2,7 тыс. (-29%), основное среднее – 1,2 тыс. (-0,9%).

А среди прибывших в страну больше людей с общим средним образованием – 11,1 тыс. человек (+36,6%). Среднее профессиональное – у 6,1 тыс. человек (+33,3%), основное среднее – 5,8 тыс. (+42,7%), высшее – у 5,7 тыс. (-25,3%).

По специальностям

Из страны в основном уезжали кадры с техническими специальностями – 1,5 тыс. человек (-31,3%), с экономическими – 721 (-1,5 раза), педагогическими – 493 (-1,6 раза), архитектурно-строительными – 292 (+1,6 раза), юридическими – 196 (-22,2%).

А в страну переехали 3,1 тыс. человек с техническими специальностями (-9%), экономическими – 1,3 тыс. (-30,3%), педагогическими – 1 тыс. (+0,1%), медицинскими – 575 (-5,4%), сельскохозяйственными – 293 (+1,8 раза).