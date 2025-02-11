Протянет ли Казахстан новый нефтепровод по дну Каспия

По информации ведомства, в среднесрочной перспективе в Казахстане ожидается увеличение объемов добычи черного золота. В связи с этим в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута ведомство совместно с "КазМунайГазом" и другими заинтересованными сторонами работает над развитием дополнительных маршрутов транспортировки.

"Касательно вопроса о возможности строительства нового нефтепровода по дну Каспия: потребуется дополнительное время на изучение, проведение расчетов, а также других необходимых мероприятий", – добавили в ведомстве.