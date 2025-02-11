Введут ли скидку при уплате налога на старые автомобили в Казахстане

В Казахстане по-прежнему планируют ввести скидку от 30% до 50% при уплате налога на старые автомобили. Эту норму не исключили из проекта поправок в Налоговый кодекс. Подробности читайте на NUR.KZ.

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В планах было для машин в возрасте от 10 до 20 лет включительно ввести коэффициент 0,7, который давал бы скидку 30% при уплате транспортного налога, а для авто старше 20 лет – коэффициент 0,5, то есть скидку 50%.

При этом в последнее время в правительстве рассматривают разные способы экономии государственных средств, а также ищут новые источники пополнения бюджета. Например, ранее в стране подняли вопрос о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) или введении дифференцированной ставки для него.

Также ранее стало известно, что в стране рассматривают отмену льгот по уплате НДС для застройщиков, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал министров "затянуть пояса" и тотально экономить бюджет.

В свете этого "под нож" может попасть и рассматриваемая ранее налоговая льгота для автомобилистов, ведь из-за нее бюджет может недополучить миллиарды тенге.

Впрочем, как выяснил портал "Колеса", пока это не коснулось запланированных реформ транспортного налога. Как сообщили в Министерстве национальной экономики РК, проект поправок в Налоговый кодекс оставлен без изменений и норму о снижении налога на машины старше 11 лет из него не исключили.

Другими словами, в Казахстане по прежнему планируют ввести скидочные коэффициенты для владельцев старых автомобилей.

Между тем, ранее стало известно, что в Казахстане приняли новую версию системы "Бонус-малус", которая влияет на стоимость обязательной автостраховки – новые коэффициенты сделают ее заметно дороже для неосторожных водителей, а также для новичков без стажа вождения.