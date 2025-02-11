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11.02.2025, 15:50

Введут ли скидку при уплате налога на старые автомобили в Казахстане

Новости Казахстана 0 565

В Казахстане по-прежнему планируют ввести скидку от 30% до 50% при уплате налога на старые автомобили. Эту норму не исключили из проекта поправок в Налоговый кодекс. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
В прошлом году стало известно, что в рамках проекта нового Налогового кодекса РК планируется ввести дополнительные поправочные коэффициенты для налога на транспорт. Они должны снизить финансовую нагрузку на граждан, так как уменьшают размер налога для владельцев старых автомобилей.

В планах было для машин в возрасте от 10 до 20 лет включительно ввести коэффициент 0,7, который давал бы скидку 30% при уплате транспортного налога, а для авто старше 20 лет – коэффициент 0,5, то есть скидку 50%.

При этом в последнее время в правительстве рассматривают разные способы экономии государственных средств, а также ищут новые источники пополнения бюджета. Например, ранее в стране подняли вопрос о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) или введении дифференцированной ставки для него.

Также ранее стало известно, что в стране рассматривают отмену льгот по уплате НДС для застройщиков, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал министров "затянуть пояса" и тотально экономить бюджет.

В свете этого "под нож" может попасть и рассматриваемая ранее налоговая льгота для автомобилистов, ведь из-за нее бюджет может недополучить миллиарды тенге.

Впрочем, как выяснил портал "Колеса", пока это не коснулось запланированных реформ транспортного налога. Как сообщили в Министерстве национальной экономики РК, проект поправок в Налоговый кодекс оставлен без изменений и норму о снижении налога на машины старше 11 лет из него не исключили.

Другими словами, в Казахстане по прежнему планируют ввести скидочные коэффициенты для владельцев старых автомобилей.

Между тем, ранее стало известно, что в Казахстане приняли новую версию системы "Бонус-малус", которая влияет на стоимость обязательной автостраховки – новые коэффициенты сделают ее заметно дороже для неосторожных водителей, а также для новичков без стажа вождения.

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