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11.02.2025, 17:07

Поднимут ли зарплаты и пособия казахстанцам из-за повышения НДС - ответ вице-премьера

Новости Казахстана 0 460

Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову спросили, вырастут ли в Казахстане заработные платы и социальные пособия в связи с возможным повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 16 процентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как отметила вице-премьер, окончательного решения по вопросу повышения НДС пока нет, поскольку еще идут активные обсуждения с представителями бизнеса и региональными структурами.

"Сегодня на заседании правительства вице-премьер Серик Жумангарин проинформировал, что идет обсуждение с бизнесом, выехали в регионы, это предложение пока обсуждается. Соберем мнения всех регионов, бизнеса и других наших структур, и после только, когда примут решение, уже будет сказано", - заявила вице-премьер, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.

Дуйсенова предложила дождаться окончательного предложения рабочей группы и их расчетов.

"Потом я тоже, наверное, смогу сказать, как это может повлиять в целом на социальную защиту и на социальную сферу", - заключила она.

Журналисты также поинтересовались у вице-премьера, как возможная отмена обязательных пенсионных взносов работодателя повлияет на размер будущих пенсий.

"Во-первых, мы имеем многоуровневую пенсионную систему. В этой связи в этой многоуровневой пенсионной системе участвуют и государство, и работодатели, и работник. Это законодательно закреплено. В любом случае каждый человек, который работал, отчислял - он будет получать базовую пенсию от государства, остальные будут накоплены из своих средств. И в этой связи баланс интересов сторон будет (соблюден - прим.)", - заключила Тамара Дуйсенова.

Напомним: 7 февраля Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

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