Участок трассы в ЗКО, ведущей к границе России, закроют из-за реконструкции

"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о закрытии участка трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)" с завтрашнего дня, 12 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Подчеркивается, что движение будет организовано по временной объездной дороге длиной 2,2 км, расположенной слева от основной трассы "Актобе-Уральск-граница РФ".
"В Западно-Казахстанской области реализуется проект реконструкции автодороги республиканского значения "Подстепное-Федоровка-граница РФ" км 0-36, которая примыкает к автодороге "Актобе-Уральск-граница РФ». Подрядчик, выполняющий строительные работы по данному проекту, приступает к основному этапу строительства транспортной развязки типа "клеверный лист", включающему возведение насыпи и путепровода", - говорится в сообщении компании.
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