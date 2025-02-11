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11.02.2025, 18:26

О нанесенном нации ущербе через USAID заявили в новой петиции

Новости Казахстана 0 566

На официальном портале E-Petition.kz появилась петиция с требованием запретить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com/ LessLemon
Фото: depositphotos.com/ LessLemon

В тексте петиции утверждается, что USAID, действующее в Казахстане с 1992 года, оказывает финансовую поддержку проектам, влияющим на общественные устои страны. В документе отмечается, что данными организациями на протяжении нескольких поколений нанесен огромный "ущерб для нации".

Как указывается в информации, с 2001 по 2024 год на подобные проекты было выделено 2,07 миллиарда долларов. На основании запрета президентом США Дональдом Трампом в январе деятельности USAID в ряде стран предлагается провести аналогичные меры и в Казахстане.

Кроме закрытия USAID, в обращении есть запрос на проверку зарубежного финансирования ряда организаций и правозащитных инициатив в стране.

"Требую полной проверки правительством Республики Казахстан их финансирования, направлений, целей, деятельности, пропагандисткой работы данных и подобных им организаций!", - говорится в петиции.

Также в документе предлагается запретить ЛГБТ-организации и их финансирование.

В целом в настоящее время петиция набрала 50 голосов.

Напомним, что ранее руководитель Госдепартамента США Марко Рубио объявил себя исполняющим обязанности главы USAID. Агентство переходит под контроль этого ведомства.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). На сайте Белого дома появилась информация о "расточительстве и злоупотреблениях" в работе агентства.

Белый дом обвинил USAID в финансировании проектов, связанных с Аль-Каидой и наркотиками.

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